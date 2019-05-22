اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "المراكز العربية" بالسوق السعودي

الرياض ـ مباشر: يشهد سوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية، ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية، في وقت سابق، عن إدراج أسهم "المراكز العربية"، بالرمز 4321، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة.

واختتمت شركة "المراكز"، عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بالسوق السعودي بنجاح مع انتهاء فترة طرح الأسهم الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، بجمع 2.8 مليار ريال.

وتم تحديد سعر الطرح بـ26 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة بعد الموافقة على الطرح ستبلغ 12.4 مليار ريال.

وتم طرح 95 مليون سهم، تشمل 65 مليون سهم حالي، و30 مليون سهم جديد سيتم إصدارها من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال.

وقالت شركة المراكز العربية، إنه سيتم استخدام متحصلات الطرح العام في تخفيض الديون، إلى جانب أغراض الشركة العامة.

وتعمل شركة المراكز العربية، في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية وهي تضم حالياً 19 مركزاً تجارياً.

وتتوزع أصول الشركة عبر 10 مدن، وتستأثر بحصة سوقية تبلغ 14 بالمائة في المدن الرئيسية الأربعة (الرياض، جدة، منطقة الدمام الحضارية ومكة المكرمة).

وقالت الشركة إنها تخطط لتوسيع نطاق حضورها على المدى القريب عبر إضافة 4 مراكز تجارية جديدة وإنجاز عملية توسعة، قد تزيد مساحتها الإجمالية القابلة للإيجار إلى 1.38 مليون متر مربع.

وتشتمل خطة الشركة افتتاح خمسة مشاريع بمساحة إجمالية قابلة للإيجار تبلغ نحو 355 ألف متر مربع، التي سيتم إكمالها ابتداءً من السنة المالية 2021.

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