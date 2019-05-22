إسناد تشغيل قطار المشاعر لـ"سار" ضمن 10 قرارات للوزراء السعودي

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المجلس اطلع على عدد من الموضوعات، ووجه حيالها بما رآه.

وقرر مجلس الوزراء، خلال الاجتماع إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما قرر المجلس اعتماد التصنيف السعودي للمهن (المحدث) وجداول ربط المهن الملحقة به حسب الصيغة المرافقة للقرار؛ وذلك لتلبية احتياجات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في مركز المعلومات الوطني، على أن يعمل بهذا التصنيف والجداول الملحقة به إلى حين اعتماد تصنيف يعده فريق فني يشكل في الهيئة العامة للإحصاء.

وقرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية، وإضافة فقرة إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، إلى جانب تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ووافق مجل الوزراء السعودي على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بالصيغة المرافقة للقرار.

وقرر تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال حماية البيئة والمحافظة على الغابات والمراعي ومكافحة التصحر.

كما قرر تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كرواتيا.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.

كما وافق على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري.

وافق المجلس، خلال الاجتماع، على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة، إلى جانب اطلاعه على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لبنك التنمية الاجتماعية، ومجلس شؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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