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إعلان شركة أكسا للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

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إعلان شركة أكسا للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة أكسا للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في فندق الماريوت بمدينة الرياض مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1440-09-16 هـ الموافق 2019-05-21 م في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وبنسبة حضور ( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 42.97% من رأس المال . وقد جاءت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة كما بالملف المرفق. مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض - فندق الماريوت تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30 نسبة الحضور % 42.97 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية كما بالمرفق الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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