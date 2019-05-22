إعلان المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5-الموافقة على تعيين مكتب بيكر تيلي وشركاه (Baker Tilly) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس موسى عمران محمد العمران (عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 10-1-2019م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21-5-2021م .

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (12,158,453) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية).

8-الموافة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (30,234,030) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية)

9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (الشركة السعودية للطباعة والتغليف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن إعلانات بلغت قيمتها (99,225) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أي تعاملات خلال العام المالي م2018. (دون شروط تفضيلية).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن خدمات إعلانية وإعلامية علماً بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (3,942,750) ريال سعودي كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (2,756,765) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان وشركاتها التابعة ميراج للأفلام) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن إنتاج أفلام وبرامج علما بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (20,751,058) ريال سعودي كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (12,593,350) ريال سعودي منذ بداية العام المالي 2019م. (دون شروط تفضيلية).