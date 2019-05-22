أخبار عاجلة

حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية -
إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع -
محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات -
الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة -
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة -
أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور) -
صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة -
تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة -
الخارجية المصرية تكشف سبب دعم المشير حفتر وتعلق على "تدخل تركيا" -
فراخ بالبن جوز الهند شوربة الفريك باللحم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

Google+ Print
إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة يسر شركة ولاء للتأمين التعاوني إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة (09:30) مساءً يوم الثلاثاء 16-9- 1440هــ الموافق 21-05- 2019م وذلك بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية. مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فندق القصيبي في مدينة الخبر تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:30 نسبة الحضور % 58.26 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية يوضح المرفق تفاصيل نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات

محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات

الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة

الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة

إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع

إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع

صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة

صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة