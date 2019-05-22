إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر شركة ولاء للتأمين التعاوني إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة (09:30) مساءً يوم الثلاثاء 16-9- 1440هــ الموافق 21-05- 2019م وذلك بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية. مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية فندق القصيبي في مدينة الخبر تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:30 نسبة الحضور % 58.26 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية يوضح المرفق تفاصيل نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية الملفات الملحقة
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