"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوما على مطار نجران جنوب غربي السعودية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوما بطائرة نوع قاصف "كي 2"على مطار نجران.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

يذكر أن جماعة "أنصار الله"، تواصل استهدافها للأراضي السعودية بالصورايخ الباليستية.

وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعوديةمن جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.