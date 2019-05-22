مبيعات "دي بيرس" من الألماس تسجل هبوطاً 25% خلال عام

مباشر: تراجعت مبيعات شركة "دي بيرس" من الألماس إلى أدنى مستوى منذ عام 2017، ما يسلط الضوء على الركود الذي أصاب الصناعة حول العالم.

وكشفت الشركة العاملة في مجال التعدين والتي تعمل في سوق الألماس عالمياً عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات الشركة التابعة لمؤسسة "أنجلو أمريكان" تراجعت 25 بالمئة خلال الربع المنتهي في 20 مايو/آيار الجاري مقارنة مع الفترة المقارنة من العام السابق لتصل إلى 415 مليون دولار.

كما أن المبيعات كانت أقل بنحو 29 بالمئة مقارنة مع الأرقام المعلنة في الإفصاح السابق في الشهر الماضي.

وقال المدير التنفيذي لشركة دي بيرس "بروس كليفر" خلال البيان، إن الربع الرابع من العام المالي الحالي شهدت انخفاضاً في مبيعات الألماس الخام في ظل حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الكلي.

وتابع: "كما أننا ندخل فترة أبطأ موسمياً بالنسبة للصناعة مع الإغلاق المؤقت للمصانع الهندية خلال فترة العطلة التقليدية".

ولا يزال إجمالي مبيعات المجموعة من الألماس في عام 2019 حتى الآن أضعف بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة.