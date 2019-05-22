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"أنصار الله" تعلق على متحدث التحالف: العمليات الأخيرة وما سيأتي ممارسة مشروعة لحق الدفاع

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"أنصار الله" تعلق على متحدث التحالف: العمليات الأخيرة وما سيأتي ممارسة مشروعة لحق الدفاع "أنصار الله" تعلق على متحدث التحالف: العمليات الأخيرة وما سيأتي ممارسة مشروعة لحق الدفاع

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم "أنصار الله" ورئيس وفدها المفاوض، في تصريح نقلته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "حديث ناطق التحالف عن العمليات الأخيرة كخطر يهدد الأمن العالمي مردود عليه بأن مشعل النار سيكتوي بها ولن ينجو إلا بوقف العدوان ورفع الحصار".

© REUTERS / Anees Mahyoub

وأضاف: "العمليات الأخيرة وما قبلها وما سيأتي ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس".

وكان المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قال في بيان نشرته وكالة الأنباء "واس" إن"المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة دون طيار تحمل متفجرات".

وتابع: "الحوثيون يواصلون تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافهم للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".

وأعلنت جماعة أنصار الله فجر أمس الثلاثاء، استهدافها مخزن أسلحة في مطار نجران بطائرة مسيرة مفخخة نوع " كي 2".

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