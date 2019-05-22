سوني توضح مدى سرعة تحميل الألعاب على PS5

قدمت سوني بعض العروض التوضيحية لميزات منصتها للألعاب القادمة PlayStation 5، بالإضافة إلى مستقبل الشركة اليابانية، بالنسبة للألعاب السحابية.

وتناولت سوني أثناء اجتماع للمستثمرين بعض التفاصيل حول PlayStation 5، وعرضت أوقات تحميل PlayStation 5 باستخدام لعبة الرجل العنكبوت Spider Man، موضحة قدرة الجهاز على تحميل المدن، والتنقل السريع فيها.

وعلى الرغم من أن سوني لن تعقد مؤتمرها الصحفي المعتاد لهذا العام ضمن فعاليات E3، لكنها كشفت تدريجيًا عن أجزاء الجيل التالي من منصتها للألعاب، بما في ذلك دعمها لرسوميات بدقة 8K، وصوت ثلاثي الأبعاد، ووحدة تخزين SSD، وتوافقها مع إصدارات ألعاب PlayStation 4.

ومن المفترض أن يعمل محرك أقراص SSD – بدلاً من محرك الأقراص الثابت – على تقليل أوقات تحميل الألعاب بشكل كبير، وبينما تستغرق PlayStation 4 Pro حوالي 8 ثوان لتحميل مرحلة من لعبة Spider Man، فإن PS5 تفعل الشيء نفسه في أقل من ثانية.

وأثبتت الشركة أيضًا قدرة PS5 على التعامل بشكل أفضل مع الخرائط الديناميكية – التي يجري تحميلها أثناء تحرك اللاعب خلالها – وتحميلها بسلاسة، والتي قد تتسبب في التوقف المؤقت لجهاز PS4 Pro عند الانتقال من جزء من الخريطة إلى آخر.

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وعلى الرغم من تركيز سوني على الجيل التالي من منصتها للألعاب PlayStation 5، لكنها تقول: إن جهاز PS4 سيبقى محرك المشاركة والربحية في السنوات الثلاث المقبلة، وسيوفر مستخدمين مبكرين للجيل التالي من PlayStation.

وكانت سوني قد كشفت في وقت سابق عن أن PS5 سوف تستخدم وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى، بالاعتماد على الجيل الثالث من معالجات Ryzen من AMD، مع تضمنها وحدة معالجة رسوميات Radeon Navi داعمة لتتبع الأشعة، لكن سوني لم تعرض بعد كيفية عمل هذه التقنية على PS5.

وناقشت الشركة أيضًا مستقبل الألعاب السحابية في الاجتماع، وكشفت عن بعض خططها لمستقبل PlayStation Now، حيث تريد سوني في الوقت الحالي دعم دقة 1080p على PlayStation Now، وتحسين جودة المحتوى الذي توفره، وتوسيع نطاق الخدمة على المدى الطويل.

ويسمح تعاونها الجديد مع شركة مايكروسوفت بتحسين البنية التحتية السحابية لخدمة PlayStation Now، وتوسيع نطاقها، بحيث تنمو بشكل أسرع من السابق، وذلك بعد حصولها على انتقادات بسبب نقص المحتوى، بالمقارنة مع خدمة Xbox Game Pass من مايكروسوفت.

وقال الرئيس التنفيذي لسوني: تحافظ سوني وتحسن علاقاتها مع مطوري الألعاب الخارجيين، وتستفيد من أحدث تقنيات الحوسبة، والبث، والسحابة، والجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى المحتوى الممتاز لضمان بقاء PlayStation كأفضل مكان للعب.