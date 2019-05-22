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سوريا: سقوط قذيفتين صاروخيتين وسط مدينة حلب

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سوريا: سقوط قذيفتين صاروخيتين وسط مدينة حلب سوريا: سقوط قذيفتين صاروخيتين وسط مدينة حلب

وكانت هيئة تحرير الشام قصفت من مواقعهم بريف حلب الغربي عدة أحياء سكنية بمدينة حلب، مساء اليوم الثلاثاء، بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى إصابة ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال.

وقالت مراسلة "سبوتنيك" في حلب "إن ميليشيات هيئة تحرير الشام الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة المصنف على لوائح الإرهاب العالمية أمطرت أحياء سكنية بحلب بعدة قذائف صاروخية قبيل آذان المغرب بقليل ما أدى إلى إصابة ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال وامرأة، وشاب، إصابات متفاوتة".    

ويأتي القصف الصاروخي الذي نفذته هيئة تحرير الشام على الأحياء السكنية بحلب بالتزامن مع هجوم عنيف تشنه التنظيمات الإرهابية على مواقع الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي محاولة استعادة بعض المناطق التي حررها الجيش خلال العملية العسكرية التي أطلقها مؤخرا، حيث انتهزت الفصائل الإرهابية الهدنة التي أعلنها الجيش السوري واستقطبت تعزيزات ضخمة إلى جبهات القتال من الريف الشمالي الغربي لمحافظة حلب.

وكانت التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الغربي استهدفت مخيم النيرب القريب من مطار حلب الدولي، في الرابع عشر من الشهر الجاري بثلاث قذائف صاروخية ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين وإلى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي.

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