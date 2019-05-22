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الإمارات تعلن موقفها بشأن أولى خطوات "صفقة القرن"

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ذكرت ذلك وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء 21 مايو / آيار، مشيرة إلى أن دولة الإمارات رحبت بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي تعقد في مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik /

وأعلنت الإمارات أنها تدعم الورشة وأنها ستشارك فيها بوفد، بحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال بيان الوزارة، إن الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة، التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت الوزارة أن الأهداف، التي تنطلق منها الورشة، وتشكل هدفا ساميا لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر، مضيفة: "تؤكد الإمارات موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وأشارت إلى أن جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

SputnikNews

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