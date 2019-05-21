محدث.. الدولار يعاود الارتفاع عالمياً مع تطورات اقتصادية وتجارية

مباشر: عاود الدولار الأمريكي الارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب التطورات التجارية.

ويأتي صعود الدولار مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.43 بالمئة وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

كما استفادت العملة الأمريكية من البيانات السلبية في آسيا حيث نما اقتصاد تايلاند بأبطأ وتيرة منذ 2014 خلال الربع الأول، كما نما اقتصاد سنغافورة بأبطأ وتيرة في 10 سنوات مع تصاعد التوترات التجارية.

وفي وقت سابق من التعاملات تحولت العملة الأمريكية للهبوط بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بعكس تقديرات المحللين خلال أبريل/نيسان الماضي.

وكانت عدد من الشركات الأمريكية مثل "جوجل" اتخذت أمس قرار بوقف التعامل مع شركة "هواوي" على خلفية إدراجها بقائمة الشركات التي تمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، ولكن الشركة التابعة لألفابت أعلنت اليوم عودة التعاون مع هواوي لمدة 90 يوماً.

وجاء ذلك بعد أن قررت وزارة التجارة في الولايات المتحدة السماح لـ"هواوي" بشراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمستخدمي خدمات الشركة الصينية.

وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1163 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنحو 0.4 بالمئة عند 110.52 ين.

فيما زادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمئة مُسجلة 1.2703 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمئة عند 1.0112 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمئة إلى 98.032 بعد أن كان مرتفعاً إلى 98.134 وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.