محدث.. "داو جونز" يربح 200 نقطة بالختام بدعم قطاع التكنولوجيا

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح "داو جونز" نحو 200 نقطة بدعم مكاسب قطاع التكنولوجيا.

واستفادت البورصة الأمريكية من المكاسب التي سجلتها أسهم شركات التكنولوجيا بعد تخفيف القيود الأمريكية على شركة الهواتف الصينية "هواوي".

وصعد قطاع التكنولوجيا بنحو 1.2 بالمئة في نهاية جلسة اليوم بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية السماح لشركة هواواي بالحفاظ على شبكاتها الحالية لمدة 3 أشهر قادمة حتى 19 أغسطس/آب المقبل.

وارتفعت أسهم الشركات المصنعة للرقائق مثل "مايكرون تكنولوجي" و"كوالكوم" و"زلينكس" بنحو 3 بالمئة و1.5 بالمئة و4.6 بالمئة على التوالي.

وقررت شركة جوجل عودة التعاون مرة أخرى مع شركة هواوي لمدة 90 يوماً قادمة بعد القرار الأمريكي بعد أن أعلنت وقف التعامل في وقت سابق من الأسبوع استجابة للقيود التي فرضتها واشنطن.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال أبريل/نيسان الماضي.

وأنهى مؤشر "داو جونز " جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.8 بالمئة أو ما يوازي 197.4 نقطة تقريباً ليصل إلى 25877.3 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.8 بالمئة ليصل إلى 2864.3 نقطة، وشهد مؤشر "ناسداك" زيادة بنسبة 1.1 بالمئة مسجلاً 7785.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ارتفع بأكثر من 0.1 بالمئة ليصل إلى 98.043.