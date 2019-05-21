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"الوطني للوثائق" بالسعودية يحذر من إتلاف المستندات الحكومية عقب "رقمنتها"

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"الوطني للوثائق" بالسعودية يحذر من إتلاف المستندات الحكومية عقب "رقمنتها" "الوطني للوثائق" بالسعودية يحذر من إتلاف المستندات الحكومية عقب "رقمنتها"

الرياض - مباشر: جدد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية الدعوة للأجهزة الحكومية للالتزام التام بلائحة إتلاف الوثائق.

وأكد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على الأجهزة الحكومية ومنسوبيها، اليوم الثلاثاء، بعدم تسليم أرشيفاتها ووثائقها إلى شركات إعادة تدوير الورق بغرض إتلافها وذلك بحجة أنها تمت رقمنتها أو بسبب عدم وجود أماكن ملائمة لحفظها من دون الحصول على موافقة المركز على إتلاف تلك الوثائق.

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وأوضح المركز، أن هذا الإجراء يعد مخالفة للأنظمة واللوائح بشكل صريح، داعياً الأجهزة الحكومية إلى المحافظة على أرشيفاتها وعدم إتلافها إلا من خلال ما نصت عليه لائحة الإتلاف، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

كما أشار المركز، إلى ضرورة التنسيق مع المركز بشكل مباشر تفادياً للمساءلة القانونية وحفاظاً على وثائقنا الوطنية وما تحتويه من معلومات.

وأفاد، أن الخطوة تأتي بناء على ما لاحظه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن طريق الزيارات الميدانية لمستودعات شركات إعادة الورق من تسريب لأعداد كبيرة من الوثائق الحكومية بجميع أنواعها ليتم تداولها وبيعها بشكل مخالف، ما يشكل مساساً بالأمن الوطني وبالمصالح العليا للدولة.

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