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خسائر ملحوظة للين الياباني مع ابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة

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خسائر ملحوظة للين الياباني مع ابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة خسائر ملحوظة للين الياباني مع ابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة

مباشر: شهد الين الياباني خسائر ملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي.

وابتعد المستثمرون عن الين كأحد الملاذات الآمنة لصالح الأصول الخطرة حيث شهدت الأسهم الأمريكية مكاسب ملحوظة وارتفع "داو جونز" بأكثر من 200 نقطة خلال التعاملات مع تراجع حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبعد قرار الولايات المتحدة بإدراج "هواوي" ضمن قائمة الشركات التي تمثل تهديداً للأمن القومي، كشفت واشنطن عن تخفيف بعض القيود التجارية المطبقة على شركة الصينية.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أنه سيتم السماح لـ"هواوي" بشراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمستخدمي خدمات الشركة الصينية وذلك لمدة 3 أشهر.

واستجابة لتخفيف الإدارة الأمريكية بعد القيود على هواوي، أعلنت "جوجل" عودة التعامل مع الشركة الصينية لمدة 90 يوماً بعد أن كانت قررت وقف النشاط التجاري معها.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني أمام الدولار بنحو 0.5 بالمئة إلى مستوى 110.580 ين بعد أن سجل 110.67 ين وهو أدنى مستوى منذ 6 مايو/أيار الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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