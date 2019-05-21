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"البلدية" و"الإسكان" بالسعودية يتعاونان لاعتماد مخططات الأراضي بـ60 يوماً

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الرياض - مباشر: وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية مذكرة تفاهم وزارة الإسكان بشأن لتطوير خطوات حوكمة اعتماد مخططات الأراضي خلال 60يوماً.

وقالت وزارة الشؤون البلدية، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم تأتي لتشجيع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، من خلال اقتراح حلول تضمن استكمال وإنهاء البنية التحتية، وإعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الحصول على التمويل لمشاريعهم.

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وأفادت الوزارة، أن التحديث لخطوات الحوكمة تضمن 3 مسارات (اعتماد ابتدائي وإفراغ متدرج، الاعتماد الابتدائي والنهائي قبل التنفيذ، الاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ).

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