"دويتشه بنك" يتوقع مكاسب 30% لـ"ستاندرد.آند.بورز" في 2019

مباشر: توقع محلل في "دويشته بنك" تحقيق مؤشر "ستاندرد آند بورز" مكاسب تبلغ 30 بالمئة بنهاية العام الجاري على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الحرب التجارية.

وقال "بنكي تشاده" كبير استراتيجي الأسهم في البنك الألماني خلال تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يصل مؤشر "ستاندرد آند بورز" إلى مستوى 3250 نقطة بحلول نهاية العام الحالي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29.7 بالمئة عن إغلاق جلسة 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي عند 2506 نقطة.

وعانت الأسهم الأمريكية من خسائر قوية في أواخر العام الماضي، ولكن حتى الآن في عام 2019 ، وحتى مع عدم اليقين بشأن ما إذا كانت واشنطن وبكين يمكنهما التوصل إلى اتفاق تجاري وإلغاء الرسوم الجمركية المتزايدة، ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنحو 14 بالمئة.

وأضاف المحلل: " أتوقع أن يتراجع سوق الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل أن يرتد سريعًا في نهاية العام"، مشيراً إلى أنه يؤيد كثيراً مقولة أن الأمور بحاجة إلى أن تزداد سوءًا قبل أن تتحسن.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمئة إلى مستوى 2865.7 نقطة.