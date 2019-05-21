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بالفيديو... مقيم يمني يوجه رسالة للملك سلمان وولي عهده

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بالفيديو... مقيم يمني يوجه رسالة للملك سلمان وولي عهده بالفيديو... مقيم يمني يوجه رسالة للملك سلمان وولي عهده

وقال الشاب ويدعى عرفات الحداد من محافظة إب اليمنية "رسالة شكر وامتنان للملك سلمان وولي عهده على اهتمامهما ورعايتهما بالإسلام والمسلمين في كافة مشارق الأرض ومغاربها".

وبحسب صحيفة "سبق" ، جاء ذلك عقب تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 2019، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بمقر المركز الإسلامي بمدينة سيؤول ومسجد بوسان، بحضور سفير المملكة، وعدد من السفراء والشخصيات الإسلامية البارزة والجاليات الإسلامية المقيمة في كوريا الجنوبية.

وقال عرفات إن خيرات قيادة المملكة العربية السعودية تمتد للعالم أجمع سواء للدول العربية وغير العربية.

وأضاف أن:

"السعودية لم تقصر يوما في دعم ومساندة اليمن في جميع الأزمات".

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين في أكثر من 25 دولة حول العالم.

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