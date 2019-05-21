تبدأ من 16 جنيهًا.. كيف تحسب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة؟

مصراوي

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي لإعلان الأسعار الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن قيمة الزيادة لمن يستهلك 50 كيلوات، تبلغ فقط 4 جنيهات، و9 جنيها لمن يستهلك 100 كيلوات.

وقال الوزير، إن من يستهلك 300 كيلوات، تصل الزيادة في الفاتورة إلى 40 جنيهًا، مؤكدًا أن أكبر زيادة هي 93 جنيهًا فقط، لم يستهلك أكثر من 1000 كيلوات.

وأوضح الوزير أن سعر الكيلوات يبلغ بعد الزيادة الجديدة 114 قرشًا.

ويقدم مصراوي، ‎أمثلة لحساب الفاتورة...