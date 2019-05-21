أخبار عاجلة

حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية -
إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع -
محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات -
الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة -
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة -
أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور) -
صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة -
تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

تبدأ من 16 جنيهًا.. كيف تحسب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة؟

Google+ Print
تبدأ من 16 جنيهًا.. كيف تحسب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة؟ تبدأ من 16 جنيهًا.. كيف تحسب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة؟

مصراوي 

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي لإعلان الأسعار الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن قيمة الزيادة لمن يستهلك 50 كيلوات، تبلغ فقط 4 جنيهات، و9 جنيها لمن يستهلك 100 كيلوات.

وقال الوزير، إن من يستهلك 300 كيلوات، تصل الزيادة في الفاتورة إلى 40 جنيهًا، مؤكدًا أن أكبر زيادة هي 93 جنيهًا فقط، لم يستهلك أكثر من 1000 كيلوات.

وأوضح الوزير أن سعر الكيلوات يبلغ بعد الزيادة الجديدة 114 قرشًا.

ويقدم مصراوي، ‎أمثلة لحساب الفاتورة...

الموجز

مواضيع متعلقة
محدث.. أسعار الذهب تتحول للارتفاع عالمياً وسط ترقب محضر الفيدرالي

محدث.. أسعار الذهب تتحول للارتفاع عالمياً وسط ترقب محضر الفيدرالي

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 22 - 5 - 2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 22 - 5 - 2019

ارتفاع أسعار 51 سلعة غذائية بالسعودية خلال أبريل أبرزها الدواجن

ارتفاع أسعار 51 سلعة غذائية بالسعودية خلال أبريل أبرزها الدواجن

استقرار أسعار الذهب مع ترقب إعلان محضر الفيدرالي

استقرار أسعار الذهب مع ترقب إعلان محضر الفيدرالي