عضو بالفيدرالي: الحرب التجارية تمثل مخاطر هبوطية على الاقتصاد الأمريكي

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين قد تتسبب في زيادة الضغط على الاقتصاد الأمريكي.

رفعت الصين والولايات المتحدة الرسوم الجمركية على مليارات الدولارات من منتجات كل منهما الآخر في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف "إريك روزنجرين" رئيس الفيدرالي في بوسطن في تصريحات معدة للتسليم بالنادي الاقتصادي في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن الصراع المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم يمثل مخاطر هبوطية بارزة على الاقتصاد، مشيراً إلى أنه سببًا مهمًا لصبر صناع السياسة النقدية حيال معدلات الفائدة حتى يتم حل هذا النزاع الذي يعتبر مصدراً لعدم اليقين.

وتابع "روزنجرين" بأن استمرار التعريفات الجمركية لفترة طويلة تهدد النمو الاقتصادي وقد تزيد من تقلبات السوق.

وأشار عضو الفيدرالي إلى أنه لا توجد الحاجة لتغيير السياسة النقدية الحالية على المدى المدى القريب".

وأوضح عضو الفيدرالي أنه ليس قلقاً من تباطؤ التضخم، مشيراً إلى أن فرض المزيد من التعريفات الجمركية يمكن أن يتسبب في رفع معدل التضخم.