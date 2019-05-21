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نهال عنبر عن محمد نجم: "حالته خطيرة وغير مسموح له بالسفر للخارج"

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نهال عنبر عن محمد نجم: "حالته خطيرة وغير مسموح له بالسفر للخارج" نهال عنبر عن محمد نجم: "حالته خطيرة وغير مسموح له بالسفر للخارج"

مصراوي 

طلبت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، من الجمهور الدعاء للفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وكشفت "عنبر"، في تصريحات خاصة لمصراوي "أن الفنان محمد نجم يعاني مشاكل في الكلي، إلى جانب الجلطة الدماغية التي يعاني منها".

وأوضحت: "أن حالته الصحية لا تسمح بسفره للخارج أو نقله لمستشفى آخر في الوقت الحالي، لأن حالته تمر بمرحلة خطيرة للغاية، مؤكدة أنه يتم علاجه تحت إشراف مجموعة أطباء كفاءات".

وتابعت: "النقابة، برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكي، تهتم بالفنان الكوميدي محمد نجم، وهي شخصيا...

الموجز

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