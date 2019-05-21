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بعد أكثر من شهر على التحقيق.. غموض حول عودة شيرين للغناء في مصر

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بعد أكثر من شهر على التحقيق.. غموض حول عودة شيرين للغناء في مصر بعد أكثر من شهر على التحقيق.. غموض حول عودة شيرين للغناء في مصر

مصراوي 

الضجة التي أثارتها قضية الفنانة عبد الوهاب، مارس الماضي، على خلفية اتهامها بالإساءة لمصر، خلال إحدى حفلاتها في البحرين، تحولت مع الأيام والأشهر إلى لغز غامض حول مصير التحقيق الذي ألزمتها نقابة المهن الموسيقية بالخضوع له.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت في 21 مارس الماضي، قرارها بإيقاف شيرين عن العمل بسبب التصريحات التي نسبت لها، والتي تضر بالأمن القومي المصري، حسبما جاء في حيثيات القرار الذي قوبل من جهة الخبير القانوني حسام لطفي "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب" بمذكرة أرسلها إلى النقابة يوم 25 مارس، طالب...

الموجز

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