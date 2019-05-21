محدث.. الذهب يسجل أدنى تسوية بـ3 أسابيع مع مكاسب الأسهم

مباشر: تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في نحو 3 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفع الأسهم والعملة الأمريكية.

وتأثر المعدن النفيس سلباً بصعود الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أسبوعين ونصف ومكاسب سوق الأسهم الأمريكية.

وتراجعت حدة القلق بشأن الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان الحكومة الأمريكية أنها موافقة على استمرار "هواوي" في شراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمستخدمي "هواوي".

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن محضر الاحتياطي الفيدرالي بشأن اجتماعه الأخير غداً الأربعاء.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بما يخالف توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنحو 0.3 بالمئة عند 1273.20 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2 مايو/أيار الجاري.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1274.23 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمئة إلى 98.024.