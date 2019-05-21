"جي.بي.مورجان" يرفع احتمالية البريكست بدون صفقة إلى 25%

مباشر: رفع بنك "جي.بي.مورجان" احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة إلى 25 بالمئة مع افتراض أن بوريس جونسون وزير الخارجية السابق سيصبح رئيسًا للحكومة البريطانية.

وقال "مالكولم بار" المحلل بالبنك في مذكرة للعملاء، اليوم الثلاثاء، إن القاعدة الأساسية التي اعتمد عليها لزيادة احتمالية البريكست بدون صفقة من 15 بالمئة إلى 25 بالمئة هي أن جونسون يصبح رئيسًا للوزراء في أوائل سبتمبر، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان تقرير صحفي ذكر أن تريزا ماي تعتزم تحديد موعد استقالتها في يونيو المقبل، في الوقت الذي أعلن فيه جونسون نيته الترشح خلفاً لها.

وأوضح المحلل: "أن مجلس العموم سيبدأ التشريع لإجبار جونسون على السعي لتمديد المادة 50، ويدعو جونسون إلى انتخابات عامة في سعيه للحصول على تفويض لنهجه".

وتابع المحلل: "وبعد ذلك توافق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على تمديد المادة 50 إلى نهاية ديسمبر لإتاحة الوقت لإجراء الانتخابات العامة والمناقشات التي تتبعها".

ورفع "بار" من احتمال تمديد المادة 50 إلى 60 بالمئة من 50 بالمئة وخفض احتمالية اتمام البريكست بشروط اتفاق رئيس الوزراء تريزا ماي إلى 15 بالمئة من 35 بالمئة.

وكانت بريطانيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل البريكست حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.