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العراق يضع بدائل استراتيجية حال إغلاق مضيق هرمز

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العراق يضع بدائل استراتيجية حال إغلاق مضيق هرمز العراق يضع بدائل استراتيجية حال إغلاق مضيق هرمز

مباشر: أكد رئيس وزراء العراق على خلفية التوترات الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، أن بلاده وضعت بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز.

وقال عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء: "وضعنا بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز"، مؤكداً على أن "تعدد منافذ تصدير النفط مشروع استراتيجي ولدينا عمل بهذا الشأن"، وفقاً لوكالة أنباء العراق "واع".

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وكشف عبد المهدي، عن توسط العراق لحل الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران ومحاولة تجنب الصراع والحرب في المنطقة.

وصرح عبد المهدي: "نحن في مرحلة نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ونحاول نزع فتيل الأزمة بالاستفادة من علاقاتنا الدبلوماسية".

ونوه رئيس الوزراء العراقي، عن إرسال وفود عراقية إلى طهران وواشنطن لإنهاء الأزمة.

ذكر رئیس الوزراء العراقي، عادل عبد المھدي، أنه سيقوم زیارة رسمیة إلى الكویت، غدا الاربعاء.

وكان عادل عبد المھدي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأنه سيقوم بزياة رسمية للكويت، غداً الأربعاء، وستم تناول خلالها آخر المستجدات في المنطقة، ولاسیما القیام بدور إیجابي إزاء تھدئة "الأوضاع في الخلیج".

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