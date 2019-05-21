محدث..الإسترليني يرتفع هامشياً مع تصريحات ماي بشأن البريكست

مباشر: واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه من أدنى مستوياته في 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات بشأن البريكست.

وفي خطاب لها اليوم، ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية أن حكومتها ستسمح بتصويتبرلماني على إجراء استفتاء ثانٍ بشأن البريكست إذا وافق البرلمان على الصفقة.

كما أكدت ماي أنها ستعلن مشروع قانون الانسحاب خلال الأيام القليلة المقبلة والذي سوف يصوت عليه البرلمان البريطاني في الشهر المقبل.

وجاء خطاب ماي بعد أن عقدت اجتماعاً وزارياً صباح اليوم لمناقشة ترتيبات بديلة حول الحدود الأيرلندية وحقوق العمال وحماية البيئة.

وتحولت العملة المحلية لبريطانيا إلى المكاسب بعد أن تهاوت دون مستوى 1.27 دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني الماضي في وقت سابق من التعاملات.

ولايزال هناك مخاوف من جانب المستثمرين بشأن المسار المحتمل للبريكست، وما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ستنجح في محاولتها الرابعة في تمرير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

واتفقت بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي على تأجيل الخروج من المملكة المتحدة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 4:29 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمئة ليصل إلى 1.2733 دولار.

وفي نفس التوقيت، صعدت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.1 بالمئة، ليسجل اليورو 0.8766 إسترليني.