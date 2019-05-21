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محدث.. سهم "توماس كوك" يرتفع 19% بالختام بعد خسائره الحادة

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محدث.. سهم "توماس كوك" يرتفع 19% بالختام بعد خسائره الحادة محدث.. سهم "توماس كوك" يرتفع 19% بالختام بعد خسائره الحادة

مباشر: ارتفع سهم "توماس كوك" نحو 19 بالمئة عند نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد اعتزام الشركة المضي قدماً في في خطط التوسع على الرغم من المخاوف التي تُحيط بها.

وقالت الشركة البريطانية في بيان لها أمس الإثنين إنها سوف تفتتح فندقها الـ13 لموسم الصيف في نهاية هذا الأسبوع والذي يُطلق عليه "كازا كوك" ضمن إجمالي 20 فندقاً جاري افتتاحهم خلال العام الحالي.

وذكرت الشركة أنها باعت بالفعل 70 بالمئة من الغرف المتاحة في هذا الفندق والذي يقع في "خانيا" باليونان.

وعانى سهم "توماس كوك" من خسائر حادة في الثلاث جلسات الماضية  بلغت 56 بالمئة بعد أن كشفت الشركة عن خسائر قيمتها 1.45 مليار إسترليني في فترة الأشهر الـ6 المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل خسائر قيمتها 303 مليون إسترليني خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وزادت من الضغط على السهم" أن بنك "سيتي جروب" خفض السعر المستهدف لسهم "توماس كوك" من 28 بنس إلى مستوى صفر.

وعند ختام التعاملات، ارتفع سهم "توماس كوك" بنحو 18.8 بالمئة إلى 12.24 بنس.

مباشر (اقتصاد)

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