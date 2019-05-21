محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع آمال استقرار الأوضاع التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تفاؤل المستثمرين بهدوء الأوضاع التجارية العالمية.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا مكاسب البورصات الأوروبية بعد ارتفاعها باكثر من 1.5 بالمئة.

واتجهت الحكومة الأمريكية بشكل مؤقت نحو تخفيف القيود المفروضة على شركة "هواوي" وهي الخطوة التي ستحافظ على الشبكات الحالية وتوفر تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمستخدمي خدمات الشركة الصينية.

وتبع هذا القرار إعلان جوجل عودة التعامل مع الشركة الصينية بعد أن قررت أمس وقف النشاط التجاري معها في أعقاب إدراجها بقائمة الشركات التي تمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

وعلى صعيد البريكست، عرضت رئيسو الوزراء البريطانية تريزا ماي على المشرعين تصويتًا حول ما إمكانية إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وافقوا على اتفاقية الانسحاب.

وفي بيانات اقتصادية، تحسنت ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو بعكس التوقعات خلال الشهر الجاري.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.5 بالمئة إلى 379.5 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة عند 7328.9 نقطة.

وأما مؤشر "داكس" الألماني فصعد بنحو 0.8 مُسجلاً 12143.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 5385.4 نقطة.

وبحلول الساعة 4:17 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.06 بالمئة إلى 1.1159 دولار.