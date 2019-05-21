أخبار عاجلة

حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية -
إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع -
محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات -
الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة -
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة -
أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور) -
صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة -
تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ماي تعرض تصويتاً لإجراء استفتاء ثان للبريكست حال تمرير الصفقة

Google+ Print
ماي تعرض تصويتاً لإجراء استفتاء ثان للبريكست حال تمرير الصفقة ماي تعرض تصويتاً لإجراء استفتاء ثان للبريكست حال تمرير الصفقة

مباشر: عرضت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تريزا ماي على البرلمان البريطاني تصويتًا حول إجراء استفتاء ثانٍ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وافق المشروعون على صفقة البريكست.

وقالت ماي في في خطاب أمام الصحفيين اليوم الثلاثاء، إن البريطانية ستدرج في مشروع صفقة البريكست الخاص بها مطلباً للمشرعين بالتصويت على إجراء استفتاء آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ماي: "بالنسبة لأولئك النواب الذين يرغبون في إجراء استفتاء ثانٍ لتأكيد صفقة البريكست فأنت بحاجة إلى الموافقة على اتفاقية الخروج ".

وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا إلى أنها ستعلن مشروع قانون اتفاقية الانسحاب خلال الأيام القليلة القادمة على أن يصوت عليها البرلمان في الشهر المقبل.

وتكافح ماي لكسب دعم البرلمان للموافقة على صفقة البريكست بعد أن تم رفضها ثلاث مرات من قبل مشرعي المملكة المتحدة.

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.2745 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكومة تخصص 300 مليون جنيه من الأوقاف لدعم التعليم والقرى الأكثر احتياجًا

الحكومة تخصص 300 مليون جنيه من الأوقاف لدعم التعليم والقرى الأكثر احتياجًا

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

صنعاء تتهم الحكومة بعدم الجدية في مناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

صنعاء تتهم الحكومة بعدم الجدية في مناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

الحكومة الكويتية تدين استهداف مكة وجدة بصاروخين باليستيين

الحكومة الكويتية تدين استهداف مكة وجدة بصاروخين باليستيين