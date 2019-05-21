ماي تعرض تصويتاً لإجراء استفتاء ثان للبريكست حال تمرير الصفقة

مباشر: عرضت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تريزا ماي على البرلمان البريطاني تصويتًا حول إجراء استفتاء ثانٍ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وافق المشروعون على صفقة البريكست.

وقالت ماي في في خطاب أمام الصحفيين اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية ستدرج في مشروع صفقة البريكست الخاص بها مطلباً للمشرعين بالتصويت على إجراء استفتاء آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ماي: "بالنسبة لأولئك النواب الذين يرغبون في إجراء استفتاء ثانٍ لتأكيد صفقة البريكست فأنت بحاجة إلى الموافقة على اتفاقية الخروج ".

وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا إلى أنها ستعلن مشروع قانون اتفاقية الانسحاب خلال الأيام القليلة القادمة على أن يصوت عليها البرلمان في الشهر المقبل.

وتكافح ماي لكسب دعم البرلمان للموافقة على صفقة البريكست بعد أن تم رفضها ثلاث مرات من قبل مشرعي المملكة المتحدة.

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.2745 دولار.