ثقة المستهلكين في تركيا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في اقتصاد تركيا بنحو 13 بالمئة خلال الشهر الجاري، لتكون عند أدنى مستوى على الإطلاق.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل 55.3 نقطة خلال شهر مايو/آيار الجاري مقابل 63.5 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وتعتبر قراءة الشهر الجاري هي الأدنى منذ بدء السجلات في رصد هذا المؤشر قبل 15 عاماً مضت.

ويأتي تدهور ثقة المستهلكين الأتراك بالتزامن مع خسائر حادة في قيمة الليرة التركية والتي فقدت نحو 13 بالمئة من قيمتها في العام الحالي.

وبحسب البيانات، فإن توقعات الموقف الاقتصادي العام في فترة الـ12 شهراً القادمة، تراجعت بنحو 14.9 بالمئة إلى 70.1 نقطة خلال الشهر الجاري مقارنة مع 82.4 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبالنسبة لتوقعات الموقف المالي للأسر عن فترة الإثنى عشرة شهراً المقبلة، فتراجع من 82.2 نقطة إلى 73.9 نقطة خلال شهر مايو/آيار.

أما مؤشر الإدخار المحتمل فشهد تراجعاً بنحو 20.3 بالمئة ليصل إلى 20.8 نقطة خلال هذا الشهر بعد أن كان يبلغ 26 نقطة في شهر أبريل/نيسان السابق له.

وفي بيانات منفصلة، فإن مؤشر تكلفة البناء في تركيا ارتفع خلال شهر مارس/آذار الماضي بنحو 1.47 بالمئة على أساس شهري و26.95 بالمئة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 2:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.4 بالمئة لترتفع الورقة الخضراء إلى 6.0525 ليرة.