أخبار عاجلة

حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية -
إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع -
محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات -
الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة -
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة -
أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور) -
صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة -
تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ثقة المستهلكين في تركيا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق

Google+ Print
ثقة المستهلكين في تركيا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق ثقة المستهلكين في تركيا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في تركيا بنحو 13 بالمئة خلال الشهر الجاري، لتكون عند أدنى مستوى على الإطلاق.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل 55.3 نقطة خلال شهر مايو/آيار الجاري مقابل 63.5 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وتعتبر قراءة الشهر الجاري هي الأدنى منذ بدء السجلات في رصد هذا المؤشر قبل 15 عاماً مضت.

ويأتي تدهور ثقة المستهلكين الأتراك بالتزامن مع خسائر حادة في قيمة الليرة التركية والتي فقدت نحو 13 بالمئة من قيمتها في العام الحالي.

وبحسب البيانات، فإن توقعات الموقف الاقتصادي العام في فترة الـ12 شهراً القادمة، تراجعت بنحو 14.9 بالمئة إلى 70.1 نقطة خلال الشهر الجاري مقارنة مع 82.4 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبالنسبة لتوقعات الموقف المالي للأسر عن فترة الإثنى عشرة شهراً المقبلة، فتراجع من 82.2 نقطة إلى 73.9 نقطة خلال شهر مايو/آيار.

أما مؤشر الإدخار المحتمل فشهد تراجعاً بنحو 20.3 بالمئة ليصل إلى 20.8 نقطة خلال هذا الشهر بعد أن كان يبلغ 26 نقطة في شهر أبريل/نيسان السابق له.

وفي بيانات منفصلة، فإن مؤشر تكلفة البناء في تركيا ارتفع خلال شهر مارس/آذار الماضي بنحو 1.47 بالمئة على أساس شهري و26.95 بالمئة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 2:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.4 بالمئة لترتفع الورقة الخضراء إلى 6.0525 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث الأوضاع الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث الأوضاع الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل بيانات اقتصادية

هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار يعاود الارتفاع عالمياً مع تطورات اقتصادية وتجارية

محدث.. الدولار يعاود الارتفاع عالمياً مع تطورات اقتصادية وتجارية

عضو بالفيدرالي: الحرب التجارية تمثل مخاطر هبوطية على الاقتصاد الأمريكي

عضو بالفيدرالي: الحرب التجارية تمثل مخاطر هبوطية على الاقتصاد الأمريكي