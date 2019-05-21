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محدث.. خام برنت يتحول للهبوط ويتراجع دون 72 دولاراًَ

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محدث.. خام برنت يتحول للهبوط ويتراجع دون 72 دولاراًَ محدث.. خام برنت يتحول للهبوط ويتراجع دون 72 دولاراًَ

مباشر: تحولت النفط إلى الهبوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصعيد التوترات الجيوسياسية، وقبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وكانت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران شهدت تصعيداً من الجانب الأمريكي في مطلع الأسبوع الجاري، عقب أن صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه إذا أرادت إيران أن تخوض حرباً، "فإن هذه ستكون النهاية الرسمية لإيران".

ومن جانبها أعلنت إيران اليوم أنها ستقاوم الضغط الأمريكي، نافية إجراء مزيد من المباحثات وفقاً للأوضاع الحالية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي عقدت اللجنة الوزارية بأوبك اجتماعها الدوري، والذي أظهر انفتاح أعضائها أمام مواصلة خفض الإنتاج.

وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأنه كان هناك توافق بين منظمة "أوبك" وحلفائها لخفض مخزونات النفط "بسلاسة"، مشيراً إلى أنهم سيبقون مستجيبين إلى احتياجات "السوق الهش".

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم عن بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وبحلول الساعة 3:18 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو/تموز بنحو 0.2 بالمئة إلى 71.85 دولار للبرميل بعد أن كان أعلى مستوى 72 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1 بالمئة مسجلاً 63.03 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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