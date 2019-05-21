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بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات

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بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات

ونشر غرينبلات تغريدة جديدة لها على حسابه الرسمي على "تويتر"، تعليقا على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، أنه لا يمكن للمكون السياسي في الصفقة أن ينجح بدون الاقتصاد.

وتابع في تغريدته، المنشورة مساء أمس الاثنين:

إلى الذين يزعمون أن رؤيتنا زائفة حول السلام الاقتصادي فقط، إلى عدم تصديق الشائعات بأن الخطة اقتصادية فقط، هي ليست كذلك.

وأضاف المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط:

لقد كنا واضحين حول الرؤية الاقتصادية التي نقدمها، ولا يمكن أن توجد بدون المكون السياسي، ولا يمكن للمكون السياسي أن ينجح بدون الاقتصاد.

وتعتزم واشنطن عقد مؤتمر اقتصادي دولي في البحرين، يومي 25 و26 يونيو/حزيران المقبل؛ للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

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