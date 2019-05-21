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النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي

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© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool

وأصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قراراً بالتحقيق في مقتل المواطن الفلسطيني وفتح تحقيق حول الحادث.

وانتقل رئيس نيابة الحوادث لمستشفى فلسطين لمعاينة الجثمان، ويستمع حاليا فريق من النيابة لأقوال بعض أفراد الأسرة حول ظروف مقتله، فيما يستمع فريق آخر من النيابة لشهادات من أقارب ومعارف القتيل في مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، بحسب موقع قناة "العربية".

وكانت أسرة الضحية قد تقدمت بطلب رسمي للنائب العام المصري، نبيل صادق، لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي.

ووصل جثمان زكي مبارك إلى القاهرة قادما من تركيا الاثنين الماضي، وكان في استقباله في المطار أسرته بالإضافة إلى ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

واختفى الفلسطينى زكي مبارك في الأراضى التركية، مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، وبعد 17 يوما، أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله بتهم تتعلق بأفعال جاسوسية.

واتهم زكريا مبارك، شقيق الفلسطينى الذى قتل داخل سجون تركيا في ظروف غامضة، النظام التركى، باختطاف شقيقه، فى الثالث من أبريل الماضى، وتعذيبه في السجن حتى الموت بينما قالت السلطات التركية أن زكي مات منتحرا داخل سجنه.

وصرّح السفير الفلسطيني في تركيا، قائد مصطفى، بأن "الجانب التركي أبلغ السفارة رسميا بأن المعتقل الفلسطيني زكي مبارك حسن وجد منتحرا في السجن".

 

SputnikNews

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