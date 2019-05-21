محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين ونصف، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب التطورات التجارية.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بعكس تقديرات المحللين خلال أبريل/نيسان الماضي.

وكانت عدد من الشركات الأمريكية مثل "جوجل" اتخذت أمس قرار بوقف التعامل مع شركة "هواوي" على خلفية إدراجها بقائمة الشركات التي تمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، ولكنه الشركة التابعة لألفابت أعلنت اليوم عودة التعاون مع هواوي لمدة 90 يوماً.

وجاء ذلك بعد أن قرر وزارة التجارة في الولايات المتحدة السماح لـ"هواوي" بشراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمستخدمي خدمات الشركة الصينية.

وبحلول الساعة 3:08 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1181 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنحو 0.4 بالمئة عند 110.54 ين.

فيما تراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمئة مُسجلة 1.2772 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.07 بالمئة عند 1.0093 فرنك.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمئة إلى 97.850 بعد أن كان مرتفعاً إلى 98.134 وهو أعلى مستوى منذ 3 مايو/آيار الجاري.