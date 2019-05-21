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تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو

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تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو

مباشر: تحسنت ثقة المستهلك في منطقة اليورو بالتقديرات الأولية خلال الشهر الجاري، وذلك بعكس توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو سجل -6.5 نقطة خلال شهر مايو/آيار الجاري وهو أعلى بنحو 0.8 نقطة عن القراءة المسجلة في الشهر الماضي والبالغة -7.3 نقطة بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو سوف يسجل -8 نقاط خلال مايو/آيار.

ويتزامن تحسن ثقة المستهلكين مع تسارع التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال شهر أبريل/نيسان لأعلى مستوى منذ عام 2017 وسط تعافي الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول.

وبحسب البيانات، فإن ثقة المستهلكين في اقتصاد أوروبا تحسنت بنحو 1.1 نقطة خلال هذا الشهر لتصعد إلى -6.2 نقطة.

وبحلول الساعة 2:26 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمئة مسجلاً 1.1153 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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