ارتفاع سهم "بوينج" بعد تقرير حول سبب تحطم طائرة "737ماكس"

مباشر: صعد سهم شركة "بوينج" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تقرير يفيد بأن هجوم للطيور كان السبب وراء تحطم الطائرة "737 ماكس".

واستفاد السهم بشكل إيجابي من تقارير إعلامية نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" والتي تفيد بأن مسؤولي الطيران في الولايات المتحدة يعتقدون أن اصطدام طيور قد يكون السبب في تحطم طائرة "737 ماكس" في إثويبيا خلال شهر مارس الماضي.

وكانت الطائرة "بوينج 737 ماكس" تعرضت لتعليق استخدامها بعد الحادث بفترة وجيزة كونه يتشابه مع حادث آخر وقع في إندونيسيا لطائرة من نفس الطراز.

وتسبب تحطم الطائرتين في وفاة كل من كان على متن الرحلتين لتكون الحصلية الإجمالية للمتوفين 346 شخصاً.

وكانت التحقيقات تشير إلى أن هناك مشاكل في أنظمة التحكم الآلية بالطائرة هي السبب في حادث التحطم ما دفع الشركة لإدخال تحديثات على برامجها.

وبحلول الساعة 2:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم بوينج بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى 357.63 دولار.