مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تتراجع بعكس المتوقع خلال أبريل

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بما يخالف توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، رغم تراجع تكاليف الرهن العقاري.

وكشفت بيانات صادرات عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة انخفضت بوتيرة سنوية إلى 5.19 مليون وحدة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي وهو أقل بنحو 0.4 بالمئة عن الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل الأمريكية القائمة سوف ترتفع إلى 5.35 مليون وحدة خلال الشهر الماضي.

وذكر كبير اقتصادي الرابطة الوطنية "لورانس يون" أن مبيعات المنازل خلال الشهر المنصرم شهدت هبوطاً محدوداً كما أنها لا تشكل مصدر قلق وسط توقعات باستمرار النمو المعتدل قريباً.

وتابع: "نرى مستويات متدنية تاريخياً لمعدلات الرهن العقاري بالتزامن مع تسارع الطلب على الشراء، ما يدعم فكرة اتجاه المشتريين لاستغلال هذه الظروف".

أما على أساس سنوي، فإن إجمالي مبيعات المنازل القائمة بأكبر اقتصاد حول العالمي كانت أقل بنحو 4.4 بالمئة خلال الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 عندما كانت المبيعات تبلغ 5.43 مليون وحدة.

وبحسب البيانات، فإن متوسط سعر المنزل القائم في الولايات المتحدة بلغ 267.3 ألف دولار خلال شهر أبريل/نيسان الماضي وهو أعلى بنحو 3.6 بالمئة عند المقارنة مع أسعار المنازل في نفس الفترة من العام المنقضي.

وبحلول الساعة 2:03 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بأكثر من 0.1 بالمئة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1153 دولار.