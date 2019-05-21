إعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وانتاج الورق (مبكو) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد 13 شوال 1440هـ الموافق 16 يونيو 2019م (حسب تقويم أم القرى)، وذلك لبحث جدول الأعمال (المرفق). مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق البلاد – طريق الكورنيش - جدة رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/RYgbPZGKiD52 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-13 الموافق 2019-06-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 09/10/1440 الموافق 12 يونيو 2019 وحتى الساعة الرابعة من عصر يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa معلومات اضافية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وبحسب الأنظمة واللوائح، شريطة تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب نموذج التوكيل (المرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من الغرف التجارية متى ما كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل عند التسجيل لحضور الجمعية.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل موعد اجتماع الجمعية بوقت كاف، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

في حال وجود أي استفسار أو لإرسال أصل التوكيل يمكن التواصل من خلال:

الهاتف المباشر 6380111-012 أو فاكس رقم 6389111-012

أو على العنوان التالي: مقـر الشـركــة الرئيسي بمديـنة جدة ص ب 32913 جدة 21438 أو عبر البريد الإلكتروني: investors@mepco.biz.