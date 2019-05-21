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إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للبناء والتسويق بخصوص إستقالة اعضاء مجلس ادارة

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إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للبناء والتسويق بخصوص إستقالة اعضاء مجلس ادارة إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للبناء والتسويق بخصوص إستقالة اعضاء مجلس ادارة
تود الشركة أن توضح أن الأستاذ / فهد محمد الحبردي (عضو مستقل) تقدم باستقالته بتاريخ 02/05/2019م وقد تم اقرارها باجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 16/05/2019م حيث بدات عضويته في مجلس الادارة لعدة دورات و قد بدات الدوره الحالية بتاريخ 07/03/2018م ، كما نود التوضيح بان الاستاذ / ناصر زيد الرزوق (عضو مستقل) تقدم باستقالته بتاريخ 03/05/2019م وقد تم اقرارها باجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 16/05/2019م ،حيث بدات عضويته في مجلس الادارة لعدة دورات و قد بدات الدوره الحالية بتاريخ 07/03/2018م.

وتجدر الاشارة الى ان العضو المعين خلفا للسيد فهد الحبردي المهندس/ محمد اقبال دعبول (عضو مستقل) والذي سيكمل مدة دورة المجلس الحالية ،حاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الأنظمة والصناعة من الولايات المتحدة الامريكلية، وقد شغل العديد من المناصب الادارية والقيادية العليا منها على سبيل المثال مدير عام شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته, رئيس مجلس ادارة شركة جودت للمقاولات ،نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الالمانية للصناعة .

كما ان العضو المعين خلفان للسيد / ناصر الرزوق ، الاستاذ / عبد الرحمن ابراهيم المديميغ (عضو مستقل) والذي سيكمل مدة دورة المجلس الحالية حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الاعمال من المملكة المتحدة وقد شغل ايضا على العديد من المناصب الادارة العليا منها مدير عام شركة بناء للمنتجات الخرسانية ، و الرئيس التنفيذي لشركة بوان و عضو مجلس ادارة في شركة تصنيع مواد التعبئة و التغليف و عضو مجلس ادارة في شركة الجبس الاهلية ، و عضو مجلس ادارة في صندوق المعذر ريت .

مباشر (اقتصاد)

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