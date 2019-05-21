تعلن سبكيم عن استقالة وتعيين أعضاء مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات

تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وهي شركة مساهمة مدرجة بسجل تجاري رقم 1010156910 وتاريخ 14/09/1420ه، مقرها الرئيسي في برج المشارق، ميدان القاهرة، طريق الملك فهد الفرعي، حي المعذر، ص.ب 355776 الرياض 11383، المملكة العربية السعودية ، ورأس مالها 7,333,333,320 ريال سعودي مدفوع بالكامل ("شركة سبكيم" أو "الشركة") عن عدد من الاستقالات من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء آخرين في المناصب الشاغرة.

1. فقد استقال الأعضاء التاليين من مجلس إدارة الشركة: المهندس عبدالله سيف السعدون والدكتور عبدالرحمن أحمد الجعفري (ومن منصبه كرئيس في لجنة الترشيحات والمكافآت) والأستاذ إبراهيم حمود المزيد (ومن منصبه كرئيس لجنة المراجعة) والدكتور سامي محمد زيدان.

2. وقدم تم تعيين الأعضاء التاليين في المناصب الشاغرة في مجلس إدارة الشركة: الأستاذ سعيد عمر العيسائي والأستاذ أحمد فهد الضويان والأستاذ راشد سيف الغرير والأستاذ خالد عبدالحميد الشويعر.

3. وقد تم تعيين الأستاذ زياد عبدالرحمن التركي كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت، والأستاذ عايض محمد القرني كرئيس للجنة المراجعة، وذلك بدءاً من تاريخ 16/09/1440هـ (الموافق 21/05/2019م).