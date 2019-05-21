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قرار بالإفراج عن معصوم مرزوق والقزاز ونشطاء آخرين

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قرار بالإفراج عن معصوم مرزوق والقزاز ونشطاء آخرين قرار بالإفراج عن معصوم مرزوق والقزاز ونشطاء آخرين

مصراوي 

أفادت مصادر بأن قرارًا صدر اليوم الاثنين من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وقال مصدر أمني مسؤول، إن هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية، حيث برأت المتهمين من...

الموجز

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قرار بالإفراج عن معصوم مرزوق والقزاز ونشطاء آخرين

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