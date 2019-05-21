أخبار عاجلة

بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
لعلهم يفقهون - تعرَّف على الحبيب المصطفى ﷺ من خلال هذا الفيديو -
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل بقيادة مكاسب قطاع التكنولوجيا

Google+ Print
الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل بقيادة مكاسب قطاع التكنولوجيا الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل بقيادة مكاسب قطاع التكنولوجيا

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 150 نقطة بدعم مكاسب قطاع التكنولوجيا.

واستفادت البورصة الأمريكية من المكاسب التي سجلتها أسهم شركات التكنولوجيا في بداية جلسة اليوم بعد تخفيف القيود الأمريكية على شركة الهواتف الصينية "هواوي".

وصعد قطاع التكنولوجيا بأكثر من 1 بالمئة في مستهل جلسة اليوم بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية السماح لشركة هواواي بالحفاظ على شبكاتها الحالية لمدة 3 أشهر قادمة حتى 19 أغسطس/آب المقبل.

وارتفعت أسهم الشركات المصنعة للرقائق مثل "مايكرون تكنولوجي" و"كوالكوم" و"زلينكس" بأكثر من 2 بالمئة.

وقررت شركة جوجل عودة التعاون مرة أخرى مع شركة هواواي لمدة 90 يوماً قادمة بعد القرار الأمريكي بعد أن أعلنت وقف التعامل في وقت سابق من الأسبوع استجابة للقيود التي فرضتها واشنطن.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6 بالمئة أو ما يوازي 155 نقطة تقريباً ليصل إلى 25834.5 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمئة ليصل إلى 2859.2 نقطة، وشهد مؤشر "ناسداك" زيادة بأكثر من 0.9 بالمئة مسجلاً 7774.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ارتفع بأكثر من 0.1 بالمئة ليصل إلى 98.036.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ثقة المستهلكين في تركيا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق

ثقة المستهلكين في تركيا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق

محدث.. خام برنت يتحول للهبوط ويتراجع دون 72 دولاراًَ

محدث.. خام برنت يتحول للهبوط ويتراجع دون 72 دولاراًَ

بعد خسائر حادة.. سهم "توماس كوك" يرتفع 18%مع خطط التوسع

بعد خسائر حادة.. سهم "توماس كوك" يرتفع 18%مع خطط التوسع

محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف

محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف