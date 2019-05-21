الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل بقيادة مكاسب قطاع التكنولوجيا

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 150 نقطة بدعم مكاسب قطاع التكنولوجيا.

واستفادت البورصة الأمريكية من المكاسب التي سجلتها أسهم شركات التكنولوجيا في بداية جلسة اليوم بعد تخفيف القيود الأمريكية على شركة الهواتف الصينية "هواوي".

وصعد قطاع التكنولوجيا بأكثر من 1 بالمئة في مستهل جلسة اليوم بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية السماح لشركة هواواي بالحفاظ على شبكاتها الحالية لمدة 3 أشهر قادمة حتى 19 أغسطس/آب المقبل.

وارتفعت أسهم الشركات المصنعة للرقائق مثل "مايكرون تكنولوجي" و"كوالكوم" و"زلينكس" بأكثر من 2 بالمئة.

وقررت شركة جوجل عودة التعاون مرة أخرى مع شركة هواواي لمدة 90 يوماً قادمة بعد القرار الأمريكي بعد أن أعلنت وقف التعامل في وقت سابق من الأسبوع استجابة للقيود التي فرضتها واشنطن.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6 بالمئة أو ما يوازي 155 نقطة تقريباً ليصل إلى 25834.5 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمئة ليصل إلى 2859.2 نقطة، وشهد مؤشر "ناسداك" زيادة بأكثر من 0.9 بالمئة مسجلاً 7774.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ارتفع بأكثر من 0.1 بالمئة ليصل إلى 98.036.