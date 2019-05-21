محدث..الإسترليني يرتفع من أدنى مستوى بـ4 أشهر قبيل خطاب البريكست

مباشر: تحول الجنيه الإسترليني للصعود من أدنى مستوياته في 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب خطاب تريزا ماي بشأن البريكست.

ومن المقرر أن تلقي رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي خطاباً بشأن خطة البريكست الجديدة في وقت لاحق من اليوم بعد أن عقدت اجتماعاً وزارياً صباح اليو لمناقشة ترتيبات بديلة حول الحدود الأيرلندية وحقوق العمال وحماية البيئة.

وتحولت العملة المحلية لبريطانيا إلى المكاسب بعد أن تهاوت دون مستوى 1.27 دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني الماضي في وقت سابق من التعاملات.

ولايزال هناك مخاوف من جانب المستثمرين بشأن المسار المحتمل للبريكست، وما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ستنجح في محاولتها الرابعة في تمرير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

واتفقت بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي على تأجيل الخروج من المملكة المتحدة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 1:04 مساءاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمئة ليصل إلى 1.2735 دولار.

وتشهد العملة الأمريكية مكاسب في الفترة الحالية وارتفعت لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف خلال تعاملات اليوم مع ترقب التطورات التجارية.

وفي نفس التوقيت، صعدت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمئة، ليسجل اليورو 0.8762 إسترليني.