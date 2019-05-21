إعلان بنك الجزيرة عن توقيع عقد مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني ( طرف ذو علاقة)

بند توضيح مقدمة يعلن بنك الجزيرة بأنه في يوم الثلاثاء 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م تم توقيع اتفاقية مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني و التي تمت الموافقة على هذه الاتفاقية في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الثامنة والخمسون والتي عقدت بتاريخ يوم الثلاثاء 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 أبريل 2019م . تاريخ اعلان الترسية 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 موضوع العقد تقديم خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك . تاريخ توقيع العقد 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 قيمة العقد بلغت القيمة الإجمالية للعقد 2,350,753.91 ريال. تفاصيل العقد اتفاقية تقديم خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك. مده العقد تبدأ التغطية من تاريخ 01 يونيو 2019 م وتستمر لمدة سنة ميلادية الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سيكون لذلك أثر مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2019 م و 2020م أطراف ذات علاقة عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المهندس /عبدالمجيد السلطان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وكذلك الأستاذ /خالد العثمان كونه رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الجزيرة وعضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني. معلومات اضافية يؤكد البنك أن العقد تم ضمن سياق الأعمال

الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية.