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رئيسة وزراء بريطانيا تُلقي خطاباً حول خطة البريكست الجديدة

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رئيسة وزراء بريطانيا تُلقي خطاباً حول خطة البريكست الجديدة رئيسة وزراء بريطانيا تُلقي خطاباً حول خطة البريكست الجديدة

مباشر: تعتزم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي إلقاء خطاباً رئيسياً في وقت لاحق من اليوم بشأن خطة البريكست الجديدة، والتي من المقرر طرحها للتصويت أمام مجلس العموم في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وقالت ماي في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون اتفاقية الانسحاب هو الوسيلة التي تساعد في خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي وإنه من الضروري إيجاد طريقة لتجاوزها.

وتضمن الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مناقشات حول ترتيبات بديلة للحدود الأيرلندية وحقوق العمال وحماية البيئة، نقلاً عن صحيفة "فايننشال تايمز.

وقررت تريزا ماي بعد انهيار المحادثات مع حزب العمل المعارض، المضي قدماً في تقديم التشريع الذي من المتوقع أن يتضمن مقترحات جديدة بشأن ترتيبات جمركية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المخطط أن تطرح تريزا ماي خطة البريكست الجديدة أمام البرلمان البريطاني في وقت مبكر من شهر يونيو/حريزان المقبل، في محاولة هي الرابعة من نوعها هذا العام بعد فشل تمريرها 3 مرات من قبل.

وكان من المقرر أن يتم تنفيذ عملية الخروج في 29 مارس/آذار الماضي لكن بريطانيا طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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