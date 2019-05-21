مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت قيمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين للتداول بسوق الأسهم السعودية ارتفاع نسبته 4.39 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة تبلغ 390 مليون ريال.

ووصل حجم التمويل المتاح المتداولين بسوق الأسهم السعودية؛ وفقاً لبيانات حديثة لهيئة السوق اطلع عليها "مباشر"، إلى 9.36 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـتمويل بلغ 8.97 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2018.

وارتفع عدد العملاء الذين حصلوا على تسهيلات بغرض التداول بنسبة 27.02 بالمائة، ليصل إلى 2313 عميل، مقارنة بــ 1821 عميل بالربع الأول من العام الماضي.

وبلغت قيمة التمويل المستخدم من جانب المستثمرين لتمويل تداول الأسهم 6.75 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2019، مقارنة بــ 6.54 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2018، بزيادة 210 ملايين ريال.

واستحوذ التمويل المباشر على 90.76 بالمائة من إجمالي التمويل المتاح أمام المستثمرين للتداول بالأسهم في السوق السعودية بالربع الأول من العام الجاري (أي يقدم مباشرة من الشخص المرخص له إلى العميل)، مقابل 9.24 بالمائة تمويلاً غير مباشر (يتم من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له).

وارتفع التمويل المباشر المتاح 1.3 بالمائة بالربع الأول من العام 2019، مقارنة بـالربع المماثل من العام 2018، بزيادة تقدر بـ 109 ملايين ريال؛ وفقاً لحسابات "مباشر".

ووصل حجم التمويل المباشر المتاح إلى 8.5 مليار ريال، مقابل 8.39 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ عدد المستثمرين الذين حصلوا على تمويل مباشر من الأشخاص المرخص لهم بالسوق السعودية 1429 عميلاً، مقابل 1260عميلاً بالربع الأول من العام 2018.

وانخفض التمويل المستخدم من التمويل المباشر المتاح 1.03 بالمائة بالربع الأول من العام 2019 إلى 6.03 مليار ريال، مقارنة بــ 6.07 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2018.

التمويل غير المباشر

وبالمثل، سجل التمويل غير المباشر الذي يحصل عليه العميل من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له ارتفاعاً بالربع الأول من 2019 بنحو 49.1 بالمائة مقارنة بـالربع المماثل من 2018؛ وفقاً لـ"مباشر".

وبلغت التسهيلات 865 مليون ريال، مقابل 580 مليوناً بالربع الأول من العام الماضي، علماً بأن التمويل المستخدم من التمويل غير المباشر بلغ 748 مليون ريال، مقارنة بــ476 مليوناً بالربع المماثل من العام 2018.

ووصل عدد العملاء في التمويل غير المباشر إلى 884 مستثمراً، مقابل 561 مستثمراً بالربع الأول من العام 2018.

وعلى أساس ربعي، تراجع إجمالي التسهيلات المقدمة للمستثمرين لتداول الأسهم بالسوق السعودية - تداول في الربع الأول من 2019 بنسبة 2.07 بالمائة؛ مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، والذي بلغ خلاله 9.56 مليار ريال.

وانخفض التمويل المستخدم 0.78 بالمائة مقارنة بـالربع الرابع من 2018، الذي بلغ خلاله 6.7 مليار ريال، علماً بأن عدد العملاء في الربع السابق وصل إلى 2153 مستثمراً.

وخلال الربع الرابع من عام 2018، ارتفعت قيمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين للتداول بسوق الأسهم السعودية بنسبة 16.5 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة تبلغ 1.36 مليار ريال.

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