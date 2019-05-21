"سبكيم" تغير اسمها بعد إتمام صفقة الاندماج مع "الصحراء"

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، عن تغيير الاسم التجاري إلى الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، بعد إتمام صفقة الاندماج مع شركة الصحراء للبتروكيماويات.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إنها قامت بموجب صفقة الاندماج بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء مقابل إصدار 366,666,666 سهم جديد في شركة سبكيم عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية.

وأشارت إلى أنه تم استيفاء جميع الشروط الأخرى للصفقة وذلك بموجب شروط وأحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة المبرمة بين الشركة وشركة الصحراء.

كما أوضحت أنه تم تم إلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء من تداول وتم إدراج الأسهم الجديدة، وأصبحت شركة الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سبكيم.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية - تداول، اليوم الثلاثاء عن إلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم أمس الاثنين الموافق 20 مايو/أيَّار 2019.

وأقرت الجمعية العامة لمساهمي شركة "الصحراء" عرض شركة "سبكيم العالمية" للاستحواذ عليها، عن طريق عرض مبادلة للأسهم.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لـ"سبكيم"، على زيادة رأسمال الشركة؛ بغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات، وفقاً لعرض مبادلة أوراق مالية.

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