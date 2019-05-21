تعلن سبكيم عن إتمام صفقة الاتحاد التجاري مع شركة الصحراء للبتروكيماويات وتغيير اسم الشركة

تفاصيل الإعلان إشارة إلى إعلان الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بتاريخ 14/09/1440هـ (الموافق 19/05/2019م) بخصوص نتائج التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثانية عشر) بتاريخ 14/09/1440هـ (الموافق 19/05/2019م)،

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وهي شركة مساهمة مدرجة بسجل تجاري رقم 1010156910 وتاريخ 14/09/1420ه، مقرها الرئيسي في برج المشارق، ميدان القاهرة، طريق الملك فهد الفرعي، حي المعذر، ص.ب 355776 الرياض 11383، المملكة العربية السعودية، ورأس مالها 7,333,333,320 ريال سعودي مدفوع بالكامل ("شركة سبكيم" أو "الشركة") عن تغيير اسم الشركة إلى شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) وإتمام صفقة الاتحاد التجاري المتكافئ بين شركة سبكيم وشركة الصحراء للبتروكيماويات (وهي شركة مساهمة سعودية ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1010199710 بتاريخ 19/05/1425هـ (الموافق 07/07/2004م) ورأس مالها المسجل يبلغ 4,387,950,000 ريال سعودي) ("شركة الصحراء") والتي قامت بموجبها شركة سبكيم بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء مقابل إصدار 366,666,666 سهم جديد في شركة سبكيم عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ("الصفقة") وذلك وفقاً لنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـثانية عشر (الاجتماع الأول) لشركة سبكيم المنعقد مساء يوم الخميس 11/09/1440هـ (الموافق 16/05/2019م، ونتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء (الاجتماع الأول) لشركة الصحراء المنعقد مساء يوم الخميس 11/09/1440هـ (الموافق 16/05/2019م).

وحيث حصلت شركة سبكيم على الموافقات المطلوبة من: 1) هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (“تداول”)، 2) الهيئة العامة للمنافسة والجهات التنظيمية الأخرى، 3) الموافقات اللازمة من الجمعيات العامة غير العادية لكلا الشركتين والمشار إليهما في الفقرة أعلاه. كما تم استيفاء جميع الشروط الأخرى للصفقة وذلك بموجب شروط وأحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة المبرمة بين الشركة وشركة الصحراء بتاريخ 28/3/1440هـ (الموافق 6/12/2018م) والمعدلة بتاريخ 27/7/1440هـ (الموافق 3/4/2019م).

وبناءً على ما سبق، فقد تم إلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء من تداول وتم إدراج الأسهم الجديدة للشركة في تداول بتاريخ 16/09/1440هـ (الموافق 21/06/2019م) وبالتالي أصبحت شركة الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سبكيم.