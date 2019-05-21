المؤشر السعودي يعود للمكاسب.. و"الاتصالات" بالمقدمة

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع ملحوظ، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، في ظل صعود جماعي للقطاعات الكبرى، بصدارة الاتصالات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 1.66 بالمائة بمكاسب بلغت 140.42 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,609.35 نقطة.

وفي المقابل، فقد مؤشر السوق الموازي "نمو"، نحو 79 نقطة من قيمته، بعد هبوطه 2.27 بالمائة، ليغلق عند مستوى 3,401.2 نقطة.

وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي إلى 2.77 مليار ريال، مقابل نحو 4 مليارات ريال بالجلسة السابقة.

وهبطت كمية التداول بنهاية جلسة الثلاثاء إلى 113.76 مليون سهم، مقابل 125.37 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وجاء إغلاق 18 قطاعا باللون الأخضر، بصدارة "الاتصالات" الذي قفز 3.05 بالمائة، تلاه قطاع الاستثمار بارتفاع 2.27 بالمائة.

وسجل قطاع البنوك ارتفاعا نسبته 1.97 بالمائة، عند الإغلاق، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية 1.6 بالمائة.

وأغلقت بقية القطاعات على تراجع، وتصدر "تجزئة السلع الكمالية" الخسائر بتراجع نسبته 1.49 بالمائة، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بـ 0.92 بالمائة.

وفيما يخص أداء الأسهم، تصدر "الباحة" مكاسب السوق الرسمي بعد صعوده 10 بالمائة، وسجل "جرير" أعلى الخسائر بتراجع 2.62 بالمائة.

وفيما يخص أسهم "الموازي"، تصدر "ثوب الأصيل" الخسائر بتراجع نسبته 4.51 بالمائة، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، تعاملات أمس الاثنين، على تراجع نسبته 0.66 بالمائة، ليسجل تراجعه الثاني على التوالي.

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