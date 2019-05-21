أخبار عاجلة

بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
لعلهم يفقهون - تعرَّف على الحبيب المصطفى ﷺ من خلال هذا الفيديو -
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

المؤشر السعودي يعود للمكاسب.. و"الاتصالات" بالمقدمة

Google+ Print
المؤشر السعودي يعود للمكاسب.. و"الاتصالات" بالمقدمة المؤشر السعودي يعود للمكاسب.. و"الاتصالات" بالمقدمة

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع ملحوظ، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، في ظل صعود جماعي للقطاعات الكبرى، بصدارة الاتصالات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 1.66 بالمائة بمكاسب بلغت 140.42 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,609.35 نقطة.

وفي المقابل، فقد مؤشر السوق الموازي "نمو"، نحو 79 نقطة من قيمته، بعد هبوطه 2.27 بالمائة، ليغلق عند مستوى 3,401.2 نقطة.

وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي إلى 2.77 مليار ريال، مقابل نحو 4 مليارات ريال بالجلسة السابقة.

وهبطت كمية التداول بنهاية جلسة الثلاثاء إلى 113.76 مليون سهم، مقابل 125.37 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وجاء إغلاق 18 قطاعا باللون الأخضر، بصدارة "الاتصالات" الذي قفز 3.05 بالمائة، تلاه قطاع الاستثمار بارتفاع 2.27 بالمائة.

وسجل قطاع البنوك ارتفاعا نسبته 1.97 بالمائة، عند الإغلاق، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية 1.6 بالمائة.

وأغلقت بقية القطاعات على تراجع، وتصدر "تجزئة السلع الكمالية" الخسائر بتراجع نسبته 1.49 بالمائة، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بـ 0.92 بالمائة.

وفيما يخص أداء الأسهم، تصدر "الباحة" مكاسب السوق الرسمي بعد صعوده 10 بالمائة، وسجل "جرير" أعلى الخسائر بتراجع 2.62 بالمائة.

وفيما يخص أسهم "الموازي"، تصدر "ثوب الأصيل" الخسائر بتراجع نسبته 4.51 بالمائة، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، تعاملات أمس الاثنين، على تراجع نسبته 0.66 بالمائة، ليسجل تراجعه الثاني على التوالي.

ترشيحات:

الإحصاء السعودية: التضخم يتراجع 1.9% خلال أبريل على أساس سنوي

شركة أبحاث تعدل مستهدف "أسمنت الجنوب" مع تصنيف "محايد"

العقاري السعودي: 24 ألف عسكري استفادوا من مبادرة "دعم القروض"

"الشورى السعودي" يحيل عدداً من الموضوعات لجدول أعماله

حساب المواطن: 44% حصلوا على الاستحقاق الكامل بدفعة مايو

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"تنهبها وتتلف بعضها"... السعودية تعلق على ما يفعله الحوثيون بالأغذية

"تنهبها وتتلف بعضها"... السعودية تعلق على ما يفعله الحوثيون بالأغذية

أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

أزمة في السعودية بعد "اختطاف نور"

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )