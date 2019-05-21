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"الشورى السعودي" يطالب بإقامة منطقة تجارية حرة بميناء الملك عبدالله

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"الشورى السعودي" يطالب بإقامة منطقة تجارية حرة بميناء الملك عبدالله "الشورى السعودي" يطالب بإقامة منطقة تجارية حرة بميناء الملك عبدالله

الرياض – مباشر: طالب مجلس الشورى السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله .

وطالب المجلس الهيئة، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.

ووجه الشورى، هيئة المدن الاقتصادية بالسعي لتعزيز مواردها المالية، مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية.

وعلى جانب آخر، ناقش الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438- 1439هـ.

واقترح عضو الشورى فايز الشهري، دمج المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية مع أحد المؤسسات واضحة الأهداف والمنطلقات والبرامج والتي تشابه أعماله.

ورأى العضو عبد الله الحربي، أن الجامعات ومراكز البحثية أولى بالقيام بالدراسات والبحوث التي تتطلبها أعمال المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية.

وأكد عضو المجلس منصور الكريديس، وجود الكفاءات السعودية المناسبة لدعم أعمال المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية، مشيراً إلى أن المركز بوضعه الحالي لا يمكنه القيام بمهامه بكفاءة.

وأشارت عضو الشورى فوزية أباالخيل، إلى أن جذب الكفاءات المتخصصة للعمل في المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية قد يكون مكلفاً، مقترحة الاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة عن طريق التعاون.

ولاحظت عضو الشورى رائدة أبونيان، أن المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية أسند العديد من الدراسات إلى جهات خارجية، مؤكدة أهمية الاستعانة بالجهات السعودية المتخصصة.

وحث العضو هادي اليامي، المركز على سرعة وضع برنامج زمني لتنفيذ وتشغيل الشبكة المعرفية المتنوعة؛ لما ستوفره من معارف بحثية وإحصائية وتحليلية وعلمية موثوقة في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أحد أهم الاستراتيجيات التي تميز عمل المركز.

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